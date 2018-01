Steve Marlet mis en examen pour viol en réunion

Ancien joueur de l'AJA entre 1996 et 2000, Steve Marlet a été mis en examen jeudi pour viol en réunion et placé sous contrôle judiciaire, révèle L'Yonne Républicaine. Les faits dénoncés par la victime remontent à 1997.



L'actuel directeur technique du Red Star a été placé en garde à vue mercredi matin à Auxerre en compagnie de deux autres hommes. Garde à vue prolongée. Dans la journée de jeudi, ils ont été présentés à un juge d'instruction et à un juge des libertés et de la détention.



Joint par le quotidien régional, Steve Marlet a contesté les faits.