Successeur d'Aliou Cissé : Me Augustin Senghor mise sur l’expertise locale

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) est à la recherche d'un successeur pour Aliou Cissé, dont le mandat à la tête de l'équipe nationale s'est officiellement achevé en octobre 2024. Pour le choix de son remplaçant, le président de la FSF, Me Augustin Senghor, privilégie l'expertise locale.



« On a pris acte de la décision de l’autorité qu’on ne poursuit pas l’aventure avec lui. On espère qu’on n’ira pas chercher trop loin parce que je fais l’éloge de l’expertise nationale. Notre priorité, c’est de rester dans cette logique. La compétence de nos entraîneurs nous pousse à chercher dans le pays », a déclaré Augustin Senghor lors de la cérémonie de remise du chèque et la présentation du trophée de l’UFOA-A des « Lionceaux » au siège de la FSF.



En attendant la désignation d’un nouveau sélectionneur permanent, un tandem intérimaire composé de Pape Bouna Thiaw et Teddy Pellerin, épaulé par le Directeur Technique National Mayacine Mar, assurera la gestion des prochaines échéances, notamment les qualifications pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026.



Aliou Cissé, qui a mené le Sénégal à la victoire historique de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2022, reste gravé dans les mémoires. Augustin Senghor a assuré qu’un hommage lui sera rendu.



« Il est important quand même de lui rendre hommage à ce stade-là. L’occasion ne s’était pas présentée et nous avons pris comme prétexte cette cérémonie-là pour lui rendre un vibrant hommage. Aliou Cissé avec son pays et avec son football a eu un destin fabuleux. Briller comme joueur et capitaine avec l’équipe nationale pendant des années et plus tard revenir 20 ans après gagner le premier trophée continental la CAN pour un pays, c’est immense. C’est un destin fabuleux et rien ne pourra l’effacer », a assuré le président de la FSF.