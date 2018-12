Sud du Sénégal: au moins 77 motos mobilisées pour améliorer la santé et le bien-être des femmes

Au moins 77 motos d’un montant de 97,5 millions F cfa ont été mobilisées par le ministère de la Santé en partenariat le Fonds des Nations Unies pour la population (Unfpa) pour améliorer la santé et le bien-être des femmes et adolescentes du sud du Sénégal.



Ces motos sont destinées aux districts sanitaires des régions de Ziguinchor, Kolda, Sedhiou, Kédougou et Tambacounda. Le but est de faciliter la fourniture de services de santé reproductive aux femmes et aux filles dans les zones les plus difficiles d’accès.