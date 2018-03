Suède : Ibrahimovic met un coup de pression au sélectionneur en vue du Mondial

Zlatan Ibrahimovic (36 ans) ne fait jamais rien comme les autres. Un an après sa terrible blessure au genou droit qui a freiné une carrière extraordinaire riche en trophées, l'attaquant scandinave s'est lancé dans une ultime aventure en rejoignant le Los Angeles Galaxy. A l'occasion de sa présentation officielle, l'ancien buteur du Paris Saint-Germain a, comme à son habitude, fait le show.

Z. Ibrahimovic – «si je veux, j'y serai»

Ibrahimovic a notamment évoqué sa possible participation à la prochaine Coupe du monde. Retiré de la sélection suédoise à l'issue de l'échec lors de l'Euro 2016, le natif de Malmö est tenté par un retour chez les Blagult. L'homme aux 62 buts en 116 capes, le record absolu pour la formation nordique, estime qu'il sera en Russie s'il décide de réaliser son come-back. «Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas quelqu'un qui doit appeler quelqu'un, si je veux, j'y serai à la Coupe du monde quoi qu'ils en disent», a indiqué Ibracadabra. «Laissons les ronger leur frein, ils discutent entre eux pour savoir si je dois y être ou pas, parce qu'ils disent avoir une bonne équipe, mais jusqu'à présent, ils n'ont rien gagné et moi je sais comment gagner», a estimé l'ex-Red Devil.

Que va faire Andersson ?

Un message destiné à Janne Andersson, qui avait sorti les crocs la semaine passée suite à une déclaration similaire d'Ibrahimovic. «Zlatan a pris la décision de quitter la sélection nationale en 2016. Par rapport à ça, ce n'est pas à moi de l'appeler. S'il y a réfléchi à nouveau, il n'a qu'à m'appeler. Je ne l'appellerai pas», indiquait récemment l'homme de 62 ans. Que fera Andersson à l'approche de la compétition ? Si Ibrahimovic parvient à retrouver son meilleur niveau, sa présence ne serait pas de trop pour une équipe qui manque cruellement de créativité dans le secteur offensif. A condition que tous les acteurs soient sur la même longueur d'onde. Après 2002 et 2006, Ibrahimovic pourrait donc bien rattraper le temps perdu pour un ultime challenge en sélection en disputant un troisième et dernier Mondial.

