Suicide de monsieur I. Ndiaye : le défunt n'était pas un agent du MIAAE (communiqué)

Un homme mort de sa chute du 17e étage de l'immeuble Fahd, l'information a attristé plus d'un. Les faits ont eu lieu, dans la matinée du mardi 22 octobre à Dakar. Selon les informations, la victime a mis fin à sa vie par cette méthode parce qu'il aurait perdu son travail. En plus, il est rapporté qu'il serait un fonctionnaire du ministère de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères (MIAAE).

Le MIAAE dans son communiqué en date du mardi 22 octobre paru dans la soirée dit apprendre "avec une vive émotion le décès tragique de Monsieur Ibrahima Ndiaye, survenu ce matin à la suite d'une chute du 17ème étage de l'immeuble FAHD à Dakar".



"Monsieur Ndiaye avait servi, pendant une période, en qualité d'agent contractuel au sein du ministère. Cependant, depuis cinq années, il ne détenait plus aucun lien administratif ou juridique avec le MIAAE, suite au non-renouvellement de son contrat. Il conservait néanmoins des liens amicaux avec certains anciens collègues et se rendait régulièrement à l'immeuble FAHD, où est située la Direction générale de l'Assistance aux Sénégalais de l'Extérieur", a divulgué la note du MIAAE.



Pour l'heure, renseigne encore la missive du MIAAE, "les circonstances exactes de ce drame font l'objet d'une enquête rigoureuse menée par les autorités compétentes, dont nous attendons avec confiance les conclusions". Au-delà, le MIAAE et l'ensemble de son personnel ont tenu à exprimer leurs sincères condoléances à la famille de Monsieur Ndiaye, ainsi qu'à l'ensemble des collaborateurs qui l'ont connu".