Suivez en DIRECT l'affaire Khalifa Sall devant la Cour suprême

La Cour suprême va, dans quelques instants se pencher sur l'affaire Khalifa Sall et Cie. En effet, c'est suite à un pourvoi en cassation introduit par les avocats de l'ex-édile de la ville de Dakar pour "casser" la décision rendu par la Cour d'Appel de Dakar le 30 août 2018. Les soutiens du candidat de "Taxawou Senegaal" pensent que c'est audience précipitée dans le but d'invalider la candidature de Khalifa Sall et ont appelé à une grande mobilisation sur les lieux.