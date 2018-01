Suivez en DIRECT le 4e jour du procès Khalifa Sall et Cie

09h 47 ; Me Ousseynou Fall revient sur les "droits violés" de son client et n'oublie pas de signifier au juge qu'il n'est pas compétent pour juger cette affaire : Depuis le début nous n’avons pas cessez de vous dire que les droit de notre client ont été violé. Il a était contraint de voir sa famille et de tous ses proches. Notre client a été torturé physiquement pour lui faire dire des choses qu’il ne voulait pas dire. Ce dossier ne relève pas de votre compétence. Vous n’être pas compétent. C’est la cours des comptes qui est compétent. Khalifa Sall est détenu arbitrairement



09h 40 : La défense continue ses plaidoiries avec l'avocat Me Clédor Ciré Ly qui prend la défense de Madame Fatou Traoré, co-inculpée de M. Khalifa Sall : "Toutes les actions posées par Madame Fatou TRAORE sont prescrites par loi car elle n’est accusée que de faux et usage de faux en écriture privée de commerce

Le droit ne l’équilibre des armes n’a pas été respecté car le procureur et le doyen des juges ont des armes que nous n’avons pas

Le ministère public a disposé de huit mois pour monter son dossier, la défense, n’a reçu le dossier qu’au mois de décembre nous n’avions que 07 jours pour préparer notre défense"



09h 36 : La salle d'audience est à moitié remplie aujourd'hui