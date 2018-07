Suivez en DIRECT le quatrième jour du procès en Appel de Khalifa Sall et Cie Le président de la cour d'Appel de Dakar se prononce ce mercredi 18 juillet sur la requête des avocats de Khalifa Sall d'annuler la procédure et de libérer leur client suite à l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO. Le juge Demba candi avait demandé 8 jours de réflexion pour statuer sur la question après que le Procureur général Lansana Diabé Siby ait demandé à l'Etat du Sénégal de respecter la décision de la juridiction supranationale. Hier mardi, le même procureur a, par un réquisitoire écrit déposé devant ladite juridiction, demandé le maintien en détention de Khalifa Sall. Ne ratez rien du déroulement de l'audience de ce mercredi en actualisant l'article au fil de la journée...







Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager

12H 20 : L'audience reprend d à nouveau. A noter que le juge a ordonné la libération du militant khalifiste arrêté.



11H 15 : un militant de Khalifa Sall arrêté



10H 50 : Le juge hué se fâche et évacue la Salle... L'audience est suspendue

L'ambiance est indescriptible au Palais de justice de Dakar.

La défense qui n'est pas d'accord avec les décisions du président du tribunal a demandé un sursis afin de statuer sur l'affaire. Devant le net catégorique du juge, le public se met à le huer. Il se fâche et demande de suspendre l'affaire le temps de mettre de l'ordre.



Ainsi le juge a demandé au gendarmes d'évacuer la salle ce qui est en train d'être fait à l'instant. Pour le moment, la Cour s'est retirée pour reprendre dans quelque minutes. Mais Demba Kandji est formel sur sa décision. "je ne reviendrais plus sur cet arrêt de la CEDEAO cette affaire est déjà close. L'ambiance est indescriptible au Palais de justice de Dakar.La défense qui n'est pas d'accord avec les décisions du président du tribunal a demandé un sursis afin de statuer sur l'affaire. Devant le net catégorique du juge, le public se met à le huer. Il se fâche et demande de suspendre l'affaire le temps de mettre de l'ordre.Ainsi le juge a demandé au gendarmes d'évacuer la salle ce qui est en train d'être fait à l'instant. Pour le moment, la Cour s'est retirée pour reprendre dans quelque minutes. Mais Demba Kandji est formel sur sa décision. "je ne reviendrais plus sur cet arrêt de la CEDEAO cette affaire est déjà close.

10h 49 : Me François Sarr : « Vous avez mis l’affaire en délibéré alors que l’affaire n’est pas encore disponible. Nous n’avons pas était mis en disposition de répondre à cette arrêt. Nous demandons sursis à statuer sur l’affaire »



10h 50 : le juge : "la Cour ne veut plus parler de la CEDEAO. Il dit qu’il ne permettrait pas de revenir sur cette affaire de la CEDEAO. Il a clos le débat. Le juge dit qu’il est suffisamment d’élément d’appréciation. Il demande de poursuivre sur les exceptions "



10h 46 : Reprise de l'audience



10H 35 : Les avocats de Khalifa Sall

Le procès en Appel du maire de Dakar s’est ré-ouvert ce mardi avec le rejet de toutes les exceptions soulevées par la défense mais aussi par le rejet de la demande de liberté de Khalifa Sall. Une décision qui a soulevé la furie de ses avocats en particulier Me Clédor Ciré Ly. Selon ce dernier, la défense envisage déposer un pourvoi en cassation.



«Le juge a statué sur une question de détention en réduisant la libération de Khalifa Sall. Cela donne compétence immédiatement à la Cour suprême. Nous envisageons de déposer un pourvoi en cassation», annonce Me Clédor Ciré Ly .



Revenant sur les arguments soulevés par le juge Demba Kandji, la robe noire de rappeler qu’ «il a lu des arrêtés où il a puisé des dispositions qui, en réalité ne sont pas les dispositifs de l’arrêt. Concernant les dispositifs de l’arrêt, le juge, il a effectivement une démarche qu’il doit suivre, les positions des partis sont exposées ensuite la juge analyse position par position et finit, maintenant, par rendre sa décision».



«Certes le juge a soulevé des considérants mais, souligne l’avocat de la défense, je pense simplement à l’arrêt Abdoulaye Baldé que j’ai plaidé à la CEDEAO».



La robe noire d’expliquer que : «cet arrêt a visé les expositions du traité, du protocole et du règlement pour dire qu’il n’a pas à demander aux Etats d’exécuter les décisions de justice parce que les Etats ont l’obligation de les respecter». Avant de promettre de mettre en ligne cet arrêt Abdoulaye Baldé.



Pour lui, «Si le plaideur se pourvoi, la cour est obligée de lui rappeler sa position, chose que j’ai faite, martèle l’avocat. Les compétences de la Cour, c’est les violations des droits de l’homme », dénonce-t-il.



Il rappelle que «la Cour avait dit expressément que le droit à un procès équitable a été effectivement violé. Maintenant, la Cour a confirmé ces violations tout en s'enracinant dans ces violations».



En conclusion, peste-t-il: «c’est un Etat qui a, aujourd’hui, rompu définitivement avec non seulement la justice internationale mais encore avec l’Etat de droit et les principes qui gouvernent l’Etat démocratique. »



10H 27 : L'audience est suspendue pour 10 minutes. La Cour s'est retirée

Il n'y a pas eu de miracle. A la Cour d'Appel de Dakar. Statuant à l'instant, sur la demande de liberté d'office de Khalifa Sall et la nullité de la procédure pour "détention arbitraire" conformément à l'arrêt rendu par la Cedeao, le juge Demba Kandji a rejeté toutes les exceptions formulées par les avocats de la défense.

Pour lui, "la Cour Cedeao n’est pas une Cour suprême fédérale au-dessus des juridictions nationales et ses décisions n’ont pas d'mpacts sur les décisions des tribunaux des Etats membres". Par conséquent, la Cour d'Appel de Dakar "crache" sur la décision de la Cour de justice de la Cedeao qui a parlé de "détention arbitraire" et de "violation des droits" d'un détenu fut-il, probable candidat à la Présidentielle, et maintient Khalifa Sall en prison à moins de 8 mois du premier tour de la Présidentielle de 2019.



10H 17 : Sur l’arrêt de la cour de justice de la CEDEAO, la cour d’Appel décide de rejeter la demande de liberté d’office pour Khalifa Sall et ses codétenus. Selon le juge Demba, Kandji la Cour communautaire de la Cedeao n'est pas une cour fédérale .



10H 14 : La Cour rejette la requête sur l’exception d’inconstitutionnalité déposée par Me Clédor Ciré Ly



10h 04 : L'arrivée de Khalifa Sall

Le maire de Dakar khalifa Sall viens d'entrer dans la salle 4 du Palais de justice Lat Dior avec un large sourire coutumier. Poing levé, il salue le public et ses partisans qui continuent de chanter



9H 44: la salle 4 du tribunal est déjà pleine. Les khalistes sont venus en masse aujourd'hui pour soutenir leur maire. Très nombreux dehors à faire la queue et munis de mouchoirs blancs, ils chantent en chœur en secouant la tête, "libéreé khalifa libéreé khalifa". Le dispositif sécuritaire est également très impressionnant.

Autres articles Le réquisitoire écrit du procureur transmis au juge hier mardi (Document)

Ça chauffe au tribunal: hué par le public, le juge se fâche et évacue la salle

URGENT - Les avocats de Khalifa Sall décident de saisir la Cour suprême

Samuel Sarr vilipende Macky devant chefs d’Etat de la CEDEAO : "n'attendez pas que le Sénégal brûle pour..."

Vidéo – Me El Hadj Diouf explique pourquoi la Cedeao n’a pas prononcé la libération de Khalifa Sall

Ibrahima Mansaly