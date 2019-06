Suivez en DIRECT le rassemblement de la Plateforme Aar Li Nu Bok

17H 12: Abdourahmane Sow du COS M23 s’énerve

« Le problème, c'est le peuple sénégalais qui n'est pas discipliné. Reglons d'abord ce problème avant de s'attaquer à Macky Sall. Le rassemblement est mal organisé », a-t-il déclaré.



17H 07 : Les étudiants sèment le désordre dans les Allées du Centenaire. Ils veulent accéder au présidium et prendre la parole par force.

Malal Talla prend le micro pour les ramener à l’ordre. Il appelle les étudiants à revenir à la raison.



17H 04: Cheikh Tidiane Dieye harangue la foule

Où sont les patriotes du Sénégal ? Où sont ceux qui veulent qu'on renégocie les contrats.Que la manifestation se fasse dans la discipline.

On n'acceptera qu'une famille prenne en otage tous le pays. Notre pétrole, notre Gaz! Ce combat continuera jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Le Sénégal n'est pas le Congo, ni le Kenya.