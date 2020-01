Suivez la déclaration du Médiateur de la République ABC après sa rencontre avec NOO LANK

Le Médiateur de la République Alioune Badara Cissé a rencontré ce jeudi 2 janvier 2020 le Collectif NOO LANK qui lutte contre la hausse du prix de l'électricité et l'emprisonnement de Guy Marius Sagna et trois autres de ses camarades. Au sortir de leur entretien, ABC et Fadel Barro qui parlait au nom dudit collectif ont fait une déclaration devant les journalistes... Regardez !!!