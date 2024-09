Suivi de la baisse des prix des denrées : Ousmane Sonko veut les résultats au plus tard la fin de ce mois

Le Premier ministre a soulevé le sujet sur l’évaluation des mesures de baisse des prix des denrées de première nécessité prises en juin 2024, conformément à l’engagement du Gouvernement d’y procéder tous les trois mois.



À cet égard, il a demandé aux ministres du Commerce et des Finances ainsi qu’au Secrétaire général du Gouvernement, d’engager les actions relatives à cette évaluation et à lui soumettre les résultats et les recommandations qu’ils suscitent au plus tard fin septembre 2024.