Sultan Diop à la jeunesse : « l'eldorado est possible à Kédougou »

''Nous mettons également l’accent sur la formation des jeunes et des femmes, et sur l’accompagnement des établissements scolaires, afin de susciter l’amour et la créativité, d’impulser le leadership local chez les jeunes, qui vont naturellement devenir des capitaines d’industrie. Depuis le début de ses activités, Noga mine en plus de son permis d’exploitation, à signé des contrats de partenariat avec d’autres entreprises détenteurs de permis, et à créer 106 emplois chez les jeunes de la localité, n’est-ce pas un moyen efficace de combattre l’émigration des jeunes. Chère jeunesse de Kédougou, jeunes de mon pays, refuser d’aller chercher quelque chose que vous avez déjà chez vous car nous pouvons créer l’Eldorado ici même à Tonmboronkoto. Nous avons tout ce qu’il faut pour réussir dans ce Sénégal. Je suis persuadé que l’état du Sénégal nous accompagnera dans cette nouvelle volonté de prendre en charge le destin de notre terroir par la création d’entreprise'', a déclaré Sultan Diop.

Poursuivant ses propos, le M. Diop précise que : '' NOGA MINE qui fait du contenu local à 100 %, et qui comprend le sens de la RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise) en est une parfaite illustration. Monsieur le Directeur de la Petite Mine, nous avons juste besoin d’être accompagnés pour démontrer que la région de Kédougou n’est pas pauvre, et que nous sommes avec les

populations engagées pour le développement et la prospérité du Sénégal''.

Par ailleurs Mohamed Baba Touré interrogé dans le même sens évoque la question de l'emploi des jeunes. Pour lui, les jeunes sont très laissés à eux-même. '' Nous vous souhaitons la bienvenue à Kédougou la terre des hommes ou la terre fertile. L'emploi des jeunes est un problème. Les jeunes sont laissés à eux-même. Quand les jeunes n'ont pas la chance de travailler dans la société minière, d'être dans la fonction publique, aimeraient entreprendre autrement pour gagner leur vie, se trouve sans orientation, sans renforcement de capacité, ces jeunes là sont laissés à eux même et ils perdent toute espoir...sur l'émigration irrégulière c'est vrai que la dans la région de Kédougou on n'a pas encore enregistré de mort, mais si on prend le nombre de jeunes qui viennent dans la région de Kédougou le taux est très élevé'', a t-il expliqué.

