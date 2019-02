SunuDebat: Madické Niang rejoint Idy, Sonko et Issa Sall...Il ne manque plus que Macky

Je me suis toujours battu pour un Sénégal d’idées et d’actions. Ce qu’incarne cette belle initiative qu’est #SunuDebat. Je reste convaincu que le Sénégal doit se faire de façon discursive. J’accepte votre invitation du #SunuDebat, @Call_Me_Wawa.

— Madické Niang (@madicke2019) 10 février 2019

Quelques minutes après la confirmation de Idrissa Seck, le candidat de la coalition Madické 2019 a réagi sur Twitter pour dire qu'il accepte l'invitation de Awa Mbengue à participer au débat présidentiel."Je me suis toujours battu pour un Sénégal d’idées et d’actions. Ce qu’incarne cette belle initiative qu’est #SunuDebat. Je reste convaincu que le Sénégal doit se faire de façon discursive. J’accepte votre invitation du #SunuDebat, @Call_Me_Wawa", a écrit Madické Niang sur le Réseau social.Désormais, ils sont donc quatre candidats à avoir dit oui au débat présidentiel initié et voulu par les internautes sénégalais. Il ne manque que le Président sortant pour faire le plein de participants. Reste à savoir si la tenue du débat sera possible sans le Président sortant. Son équipe a jusqu'ici ouvertement décliné l'invitation de Awa Mbengue.