Sup. Eur. : Real 1-1 Atletico (mi-tps)

A l’issue d’une première période très intense, le Real Madrid et l’Atletico Madrid sont dos à dos (1-1), ce mercredi à Talinn (Estonie), lors de la Supercoupe d’Europe. 50 secondes. C’est le temps qu’il a fallu à Diego Costa pour ouvrir la marque en laissant sur le carreau Ramos et Varane avant de catapulter Navas dans un angle improbable (0-1, 1ère). Un scénario idéal pour les Colchoneros, très intéressants sur les phases offensives et toujours aussi soudés défensivement. Du côté de la Maison Blanche, on ne paniquait pas. Mieux, les partenaires du remuant Isco produisaient un jeu plutôt léché et se rapprochaient peu à peu du but gardé par Oblak, auteur d’un sublime arrêt sur un talonnade inspirée d’Asensio. A force de pousser, le Real finissait par recoller à la marque. D’une accélération foudroyante, Bale déposait Hernandez et distillait un centre parfait pour Benzema, qui croisait parfaitement sa tête au second poteau (1-1, 27e). Dans la foulée, Asensio n’était pas loin du deuxième but mais sa frappe enroulée rasait le poteau d’Oblak. Asphyxiés, les Rojiblancos étaient complètement dominés par des Merengue supérieurs à tous les niveaux. De quoi agacer Diego Simeone, suspendu et très mécontent dans les tribunes.