Supercoupe : Ahli sacré champion d'Arabie Saoudite, Édouard Mendy décisif aux tirs au but

Privé de Mané, suspendu après son expulsion en demi-finale contre Al Ittihad, Al Nassr a une nouvelle fois manqué l’occasion de décrocher le trophée.

La finale s’est lancée avec l’ouverture du score de Cristiano Ronaldo sur penalty à la 40e minute (1-0). Mais juste avant la pause, Franck Kessié a remis les deux équipes à égalité (1-1).

En fin de match, Marcelo Brozovic a cru offrir la victoire à Al Nassr d’une frappe à la 86e minute (2-1). Toutefois, Al Ahli a arraché l’égalisation dans le temps additionnel grâce à un puissant coup de tête d’Ibañez sur corner (90e, 2-2).

La séance des tirs au but a finalement souri aux coéquipiers de Mendy, décisif en repoussant le quatrième tir adverse, scellant ainsi le sacre d’Al Ahli.

