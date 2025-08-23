Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Supercoupe : Ahli sacré champion d'Arabie Saoudite, Édouard Mendy décisif aux tirs au but



Supercoupe : Ahli sacré champion d'Arabie Saoudite, Édouard Mendy décisif aux tirs au but
Al Ahli d’Édouard Mendy s’est adjugé la Supercoupe d’Arabie saoudite après un succès face à Al Nassr de Sadio Mané (2-2, 5-3 t.a.b.).
 
Privé de Mané, suspendu après son expulsion en demi-finale contre Al Ittihad, Al Nassr a une nouvelle fois manqué l’occasion de décrocher le trophée.
 
La finale s’est lancée avec l’ouverture du score de Cristiano Ronaldo sur penalty à la 40e minute (1-0). Mais juste avant la pause, Franck Kessié a remis les deux équipes à égalité (1-1).
 
En fin de match, Marcelo Brozovic a cru offrir la victoire à Al Nassr d’une frappe à la 86e minute (2-1). Toutefois, Al Ahli a arraché l’égalisation dans le temps additionnel grâce à un puissant coup de tête d’Ibañez sur corner (90e, 2-2).
 
La séance des tirs au but a finalement souri aux coéquipiers de Mendy, décisif en repoussant le quatrième tir adverse, scellant ainsi le sacre d’Al Ahli.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 23 Août 2025 - 16:48


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter