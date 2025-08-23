Supercoupe : Ahli sacré champion d'Arabie Saoudite, Édouard Mendy décisif aux tirs au but

Al Ahli d’Édouard Mendy s’est adjugé la Supercoupe d’Arabie saoudite après un succès face à Al Nassr de Sadio Mané (2-2, 5-3 t.a.b.).
Privé de Mané, suspendu après son expulsion en demi-finale contre Al Ittihad, Al Nassr a une nouvelle fois manqué l’occasion de décrocher le trophée.
La finale s’est lancée avec l’ouverture du score de Cristiano Ronaldo sur penalty à la 40e minute (1-0). Mais juste avant la pause, Franck Kessié a remis les deux équipes à égalité (1-1).
En fin de match, Marcelo Brozovic a cru offrir la victoire à Al Nassr d’une frappe à la 86e minute (2-1). Toutefois, Al Ahli a arraché l’égalisation dans le temps additionnel grâce à un puissant coup de tête d’Ibañez sur corner (90e, 2-2).
La séance des tirs au but a finalement souri aux coéquipiers de Mendy, décisif en repoussant le quatrième tir adverse, scellant ainsi le sacre d’Al Ahli.
Autres articles
-
CHAN 2024 : le Maroc écarte la Tanzanie et retrouve Madagascar en demi-finale
-
FSF : le procès-verbal de l’élection du nouveau président transmis aux autorités gouvernementales
-
CHAN 2024: Madagascar file en demi-finales après son succès aux tirs au but contre le Kenya
-
Afrobasket 2025 : L’Angola dompte le Cap-Vert et rejoint le Cameroun en demi-finale
-
Handball : la 10e journée des Championnats élite reportée après le décès de Pape Ibnou Sarr