Supercoupe d'Allemagne : premier trophée pour Sadio Mané avec le Bayern

Sadio Mané homme du match

Sadio Mané, qui a disputé son premier match officiel avec le Bayern Munich, a réalisé une grande performance. L'international Sénégalais, qui a inscrit un but, a été omniprésent sur le front de l'attaque bavarois. Il aurait pu s'offrir un doublé voir un triplé avec un peu plus de réussite.

Au terme d'un match totalement fou, le Bayern Munich remporte la onzième supercoupe d'Allemagne de son histoire. Le club bavarois s'est imposé, 5-3, contre le RB Leipzig à la Red Bull Arena de Leipzig. Jamal Musiala (14e), Sadio Mané (31e), Benjamin Pavard (45e), Serge David Gnabry (66e) et Leroy Aziz Sané (90+8) sont les buteurs bavarois du soir. Du côté du RB Leipzig, Marcel Halstenberg (59e), Christopher Alan Nkunku (77e SP) et Dani Olmo (89e) ont permis à Leipzig de croire à l'exploit mais le champion d'Allemagne en titre était plus fort.