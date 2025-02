Sur la situation économique et politique du pays : l'APR exprime ses inquiétudes

Le SEN a déploré la baisse des salaires des travailleurs, l’arrêt des subventions sur l’énergie, ainsi que la hausse de la fiscalité des entreprises et des ménages. Des mesures qui sont annoncées par le ministre Secrétaire général du Gouvernement, M. Al Amine Lo. Pour le SEN, ces décisions marquent un tournant vers une politique d’austérité, rappelant les ajustements structurels des années précédentes.



"Le Sénégal va sombrer à nouveau dans une violente politique d’austérité qui risque de ruiner les efforts de près de trois décennies", ont-ils averti. Les partisans de Macky Sall ont souligné qu’une telle politique met en péril les progrès réalisés par le pays en matière de transformation économique et de croissance inclusive. Selon eux, ces ajustements risquent d’anéantir les acquis d'une politique de développement réussie.



Le Secrétariat Exécutif National a également exprimé des critiques sévères à l'égard de la gestion gouvernementale. "Le gouvernement doit assumer les conséquences de dix mois d’errements et de gestion calamiteuse", a estimé le SEN, en pointant la responsabilité du Premier ministre et du président de la République. Ces derniers auraient, selon le SEN, manqué de transparence dans la gestion des crises et auraient semblé plus habiles à dissimuler les mauvaises nouvelles qu’à y apporter des solutions.



De plus, le SEN a dénoncé la contradiction entre les promesses de rupture du gouvernement et ses actions sur le terrain. "Le gouvernement a tourné le dos à ses promesses de rupture, sitôt installé", ont affirmé les responsables de l’APR. Ces derniers ont critiqué la nomination dans les agences et la conservation des privilèges liés aux fonctions, notamment les fonds politiques. Ils ont également pointé du doigt les déplacements coûteux du président de la République, qu'ils qualifient de dépenses "somptuaires".



En ce qui concerne, le rapport de la Cour des comptes, le SEN parle de manipulation des informations. Il a aussi critiqué Ousmane Sonko, qu’il accuse de diffuser des "fake news" et des accusations sans fondement. Le SEN s'est également interrogé sur la position de Sonko vis-à-vis des mesures économiques, notamment la baisse des salaires et la hausse des prix liés à la suppression des subventions.