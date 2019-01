Sur le chemin du retour : Me Wade trouve une nouvelle demeure à Fann

Me Abdoulaye Wade se prépare activement à son retour au Sénégal. Le Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds) actuellement entre Paris et Dubaï veut rentrer au bercail avant le début de la campagne électorale afin de participer à la bataille entamée par son par ti pour imposer la candidature de son fils Karim Wade.



Le journal Les Echos qui donne l’information affirme que la famille Wade a trouvé un point d’attache tout près de l’ancien domicile de feu Léopold Sédar Senghor, «Les Dents de la Mer», après avoir vidé ses affaires de chez leur ancien homme de confiance, Me Madické Niang.



La même source indique que sa femme Viviane Wade sera la première à fouler le sol sénégalais pour s’occuper de la décoration de leur nouvelle demeure ainsi que de l’aménagement.