Suspension de Bamba Kassé: la Fédération internationale des journalistes exhorte l'APS à revenir sur sa décision

Dans un communiqué transmis à PressAfrik mardi, la Fédération internationale des journalistes (FIJ), qui se joint à son affilié le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication (SYNPICS) a condamné la suspension de Bamba Kassé et le licenciement de deux de ses consœurs. Elle exhorte l’Agence presse sénégalaise à revenir sur sa décision.



« Notre collègue Ahmadou Bamba Kasse n'a fait que son devoir de syndicaliste : soutenir deux membres du syndicat dont les droits ont été bafoués. Nous exhortons l'APS à revenir sur sa décision de suspension de notre confrère et de réintégrer immédiatement nos deux consœurs licenciées de manière abusive », lit-on dans la note.



L'Agence de Presse Sénégalaise (APS) a suspendu à compter du 2 février le Secrétaire général du SYNPICS, Ahmadou Bamba Kasse, pour avoir soutenu deux collègues injustement licenciées par l'agence. Dans un mémorandum publié le 24 décembre 2019, Yaye Fatou Mbaye Diagne, cheffe du département commercial,et Fatou Diop Wade, cheffe du département administratif et financier, ont été démises de leurs fonctions au sein de l'APS «afin de nommer des directeurs ».



Selon la FIJ, l’illégalité de la décision a été signifiée au directeur de l'agence Thierno Birahim Fall pendant la réunion du Conseil d’administration annuel de l'agence le 26 décembre, ainsi que par lettre du 31 décembre 2019 adressée par le ministre de la Culture et de la Communication où il était demandé à Abdoulaye Diop de suspendre la note de service du 24 décembre 2019.



Le 29 janvier 2020, Thierno Birahim Fall a décidé de passer outre les instructions du ministre et a expulsé par la force les deux consoeurs de leurs bureaux. Une plainte a été déposée et le SYNPICS a manifesté son soutien aux deux plaignantes. Ahmadou Bamba Kasse, a également pris la défense de ses consoeurs et s'est vu suspendre de ses fonctions à compter du 2 février.