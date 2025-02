Suspension de la sécurité à l’Arène nationale : le CNG adopte trois mesures fortes

Après l'annonce de la suspension de la couverture sécuritaire de la police dans l'Arène nationale jusqu'à nouvel ordre, les acteurs de la lutte et le CNG (Comité national de gestion de lutte) se sont réunis hier, mercredi. À l’issue de cette rencontre, trois mesures ont été adoptées afin de permettre la levée du mot d’ordre de la police, rapporte le quotidien sportif Record.



Durant ce conclave, trois mesures fortes ont été prises pour faire lever le mot d'ordre de la Police. «Le CNG avait convoqué les promoteurs de lutte qui sont les bailleurs. Mais il faut préciser que cette convocation a précédé le communiqué du ministère de l'Intérieur. La Police avait convoqué le CNG et avait fait des suggestions pour arrêter la confection de surplus de billets et éviter les fins tardives des galas. C'est à la suite de cela que les promoteurs ont été convoqués. Nous avons discuté et trois décisions fortes ont été prises », a indiqué Moustapha Kandji, le porte-parole du CNG.



« Désormais, les combats démarrent à 16h30, le grand combat à 19h00 au plus tard. L'arène, à l'origine, comptait 22.000 places. Et ce nombre ne sera plus dépassé. Malgré l'enlèvement des chaises, ce nombre reste maintenu. Le CNG aura un droit de regard sur le nombre de billets à confectionner. Aucun promoteur n'a plus le droit de fabriquer plus de 22.000 billets», a-t-il annoncé.