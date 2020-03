Suspension des prières du vendredi : l’Imam de la Grande Mosquée de Dakar boycotte

L’imam Ratib de la Grande Mosquée de Dakar, Alioune Moussa Samb, ne parle pas le même langage avec la Fédération des imams et oulémas du Sénégal qui a annoncé mercredi la suspension, jusqu'à nouvel ordre, de la prière du vendredi dans l'ensemble des mosquées du pays. Il a décidé de poursuivre les prières comme à l'accoutumé, car, dit-il, « ça relève de la volonté de Dieu ».



« La prière de vendredi ne relève pas de notre prérogative. C’est une volonté de Dieu qui l’exige à tous fidèles musulmans. Et, comme c’est une exigence, on ne peut qu’exécuter », a déclaré Imam Alioune Moussa Samb. Il appelle les musulmans à venir faire la prière ce vendredi à la Grande Mosquée de Dakar.



De son côté, le Khalife General des Tidianes a invité toutes les mosquées et tous les fidèles au respect des mesures de prévention et de restrictions mises en place par le gouvernement du Sénégal.