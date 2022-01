Syrie : attaque sanglante de l'EI contre une prison contrôlée par les Kurdes

Les forces kurdes du nord-est de la Syrie traquent des combattants de l'organisation État islamique (EI), vendredi 21 janvier, au lendemain d'une attaque contre une prison contrôlée par les Kurdes et abritant des jihadistes, ont indiqué les forces kurdes et ONG.



Au cours de l'attaque de la prison de Ghwayran, l'une des plus grandes abritant des jihadistes en Syrie, l'EI a fait exploser une voiture piégée à proximité de l'établissement, et des combattants ont attaqué les forces kurdes gérant l'établissement pour libérer certains membres de l'EI, ont indiqué les Forces démocratiques syriennes (FDS) et une ONG.



L'attaque a déclenché des affrontements entre les FDS et des jihadistes de l'EI à proximité de la prison. Les combats se poursuivent vendredi dans un contexte de renforcement des mesures de sécurité, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.



La coalition dirigée par les États-Unis qui lutte contre l'EI a indiqué de son côté que "les FDS avaient subi des pertes pendant l'attaque", sans préciser le nombre de victimes.



Selon l'OSDH, 18 membres des forces de sécurité kurdes, parmi lesquels des gardiens de prison, ont été tués dans l'attaque, tandis qu'au moins 16 jihadistes sont morts "à l'intérieur et à proximité de la prison".



Estimant qu'il s'agissait de l'attaque la plus importante depuis que le groupe jihadiste a été vaincu en 2019 en Syrie où il avait été chassé de son dernier fief dans l'est, l'ONG indique que "cinq prisonniers de l'EI ont réussi à s'échapper".



Les FDS, qui gèrent la prison, ont déclaré vendredi avoir "arrêté deux combattants de l'EI qui ont tenté de s'échapper", dans le cadre d'opérations de recherches menées au lendemain de l'attaque.