Syrie: évacuation de civils et de combattants, la pression sur l'EI s’accentue

Rami Abdel Rahman a affirmé que les personnes évacuées du dernier réduit de l’EI seront transportées vers le champ gazier de Omar ou vers des bases américaines. Parmi les civils figurent de nombreuses femmes de nationalités française, allemande ou russe, selon des journalistes qui ont pu les rencontrer.

Les bombardements aériens et terrestres visent à faire pression sur les derniers jihadistes encore retranchés dans le réduit d’un demi-kilomètre carré dans la localité de Baghouz, à l’est de l’Euphrate non loin de la frontière avec l’Irak.Selon le directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), Rami Abdel Rahman, quelque 260 jihadistes refusent de se rendre à la coalition arabo-kurde qui encercle totalement la dernière proche du groupe Etat islamique en Syrie. Ils se cachent dans des tunnels avec des membres de leurs familles.Ce mercredi, 26 camions-remorques sont sortis de Baghouz avec à leur bord 1 800 civils, en majorité des femmes et des enfants, et 180 combattants. Cette première évacuation a pu avoir lieu après des jours de négociations par l’intermédiaire de chefs de tribus arabes de Deir Ezzor.Les négociations, ponctuées de pressions militaires, se poursuivent pour convaincre les derniers jihadistes de déposer les armes. Un ultimatum de quelques heures leur a été accordé avant que l’assaut terrestre final ne soit lancé.