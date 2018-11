Syrie: le numéro deux du groupe Etat islamique capturé par les FDS

Oussama Awaid al-Ibrahim, surnommé Abou Zeid, aurait été capturé par les Forces démocratiques syriennes, les FDS, jeudi dernier, dans la localité de Tayyana, dans la province orientale de Deir Ezzor, selon un communiqué de cette coalition.



Présenté comme le second d’Abou Bakr al-Baghdadi, le chef suprême du groupe Etat islamique, Abou Zeid se cachait dans un tunnel et s’apprêtait à actionner une charge explosive qu’il portait sur lui lorsqu’il a été maîtrisé et arrêté. Le communiqué des FDS précise que 20 téléphones portables, 80 lingots d’or et une grosse somme d’argent ont été découverts avec le chef jihadiste, selon le site al-masdarnews, bien informé sur la Syrie.



L’annonce de la capture du haut dirigeant jihadiste tombe à point nommé pour les Forces démocratiques syriennes qui ont essuyé de cuisants revers face à l’EI ces dernières semaines à l’est de Deir Ezzor.







Vendredi et samedi, une cinquantaine de combattants des FDS ont été tués par les jihadistes, qui ont encore gagné du terrain dans cette région de Syrie proche de la frontière avec l’Irak.