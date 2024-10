Syrie: les forces kurdes font état de 12 civils tués par des frappes turques

Les forces kurdes ont fait état jeudi de 12 civils tués parmi lesquels deux enfants dans des frappes turques visant le nord et l'est de la Syrie, après un attentat qui a fait au moins cinq morts à Ankara la veille.



«Au cours des dernières heures, (...) une nouvelle vague d'attaques dans le nord et l'est de la Syrie» a provoqué la mort de 12 civils et fait 25 blessés, ont indiqué les Forces démocratiques syriennes (FDS), branche armée de l'Administration autonome.