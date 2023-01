TER: Deux DG intérimaires inexpérimentés payés 55 millions CFA par mois au frais du contribuable sénégalais

L’enquête publiée ce vendredi 27 janvier 2023 par Le Figaro indique que Jean-Pierre Farandou, le nouveau patron de la SNCF a voulu durcir les conditions du nouveau contrat avec l’Etat du Sénégal. Mais que le président de la SETER Stéphane Volant, Franco-sénégalais et ancien secrétaire général de la SNCF s'y est opposé. Il a été immédiatement remercié, pour être remplacé par Pierre Boutier ancien directeur territorial Occitanie, sans que le gouvernement sénégalais n'ait son mot à dire.



Dans un courrier du 12 mai 2022 adressé à Jean-Pierre Farandou, le ministre sénégalais des infrastructures et des transports terrestres Mansour Faye contestait la légalité de cette nomination, car, disait-il, elle enfreignait« les articles 29, 30 et 31 des conditions générales». Ce courrier fut l'équivalent d'une déclaration de guerre entre le Sénégal et la SNCF. D'autant qu'au terme de cette première période avec ce nouveau dirigeant, la SETER affichait des résultats bien en deçà des prévisions : les voyageurs n'étaient pas au rendez-vous.



55 millions payés à deux DG intérimaires inexpérimentés

« Les licenciements se sont enchaînés à la SETER, dont celui de son directeur général Frédéric Bardenet. La SNCF ayant rencontré des difficultés à trouver son successeur parmi son personnel, elle a pris la décision de confier l'intérim de ce poste à deux intervenants extérieurs, Patrick Tranzer et Marc Burger. Ces derniers, malgré leur manque d'expérience significative dans le ferroviaire, facturent leur prestation à hauteur de 84.000 euros par mois via Valtus Transition. Sans compter les frais externes : chambre à demeure à l'hôtel Pullman pour l'un, et allers-retours hebdomadaires vers Nouakchott pour l'autre », rapporte le média français.