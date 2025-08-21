TICAD 9 : Audience du président Bassirou Diomaye Faye: Vers un partenariat entre le Sénégal et Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré ce jeudi 21 août à Tokyo les dirigeants de la Japan Bank for International Coopération (JBIC), une banque d'investissement japonaise qui soutient les entreprises dans leurs initiatives à l'international. L'information a été relayée par la présidence du Sénégal sur sa page Facebook visitée par PressAfrik Group.



Cette audience a été l'occasion de discuter des nouvelles pistes de coopération pour faciliter les investissements des entreprises japonaises au Sénégal. Les échanges ont notamment porté sur des secteurs stratégiques comme l'économie verte, les infrastructures et les nouvelles technologies.



Selon la présidence, cette rencontre marque le début d'un partenariat renforcé entre les deux nations, axé sur l'innovation, le développement durable et la création de valeur partagée.



Cette étape s'inscrit dans le cadre de la visite officielle du président Bassirou Diomaye Faye au Japon. Il participe actuellement à la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9) , qui se tient du 20 au 22 août à Yokohama.

