TOURNOI UFOA/A U20 : le Sénégal affronte la Guinée pour une place en finale

Le Sénégal affronte la Guinée ce mercredi à 16h00 GMT en demi-finale du Tournoi de l'Union des Fédérations Ouest-africaines de Football (UFOA/A) au Complexe Samuel Kenyan Doe Stadium à Monrovia. L'enjeu de cette rencontre est double : une place en finale de l'édition 2024 du tournoi et une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) dans cette catégorie.



Après une victoire et un nul respectivement face au Mali (2-0) et la Gambie (1-1), l'équipe nationale U20 du Sénégal est sortie, avec 4 points. Premiers du groupe B et vainqueurs du dernier Tournoi UFOA/A et de la dernière CAN, les « Lionceaux » se fixent comme objectifs de rééditer ces performances. Et ils savent que cela passe par une victoire, cet après-midi, face à la Guinée.



Une victoire permettra aux protégés du sélectionneur Serigne Saliou Dia de décrocher le sésame pour la finale qui leur ouvrira également la route vers la CAN.



Toutefois, il leur faudra jouer à leur meilleur niveau pour se défaire de la Guinée toujours hyper motivée quand il s'agit de croiser le fer avec le Sénégal. Face à ce Syli imprévisible, les « Lionceaux » devront retrouver leur efficacité offensive et leur solidité défensive pour marquer le maximum de buts et éviter d'en prendre.



La Guinée quant à elle, cherchera à valider son ticket pour la finale et revenir en compétition africaine de la catégorie U20.



L'autre demi-finale opposera la Sierra Leone première de la poule A et la Gambie deuxième du groupe B, à 13h00 GMT.