Tadjikistan: cinq (5) personnes tuées dans une opération «antiterroriste»

Cinq personnes ont été tuées lors d'une opération «antiterroriste» menée dans l'est du Tadjikistan, une région frontalière de l'Afghanistan et de la Chine secouée par des affrontements armés, a rapporté mardi 31 mai 2022 le ministère de l'Intérieur, cité par l'agence de presse étatique.



Ces personnes étaient «membres d'une organisation criminelle et terroriste» et auraient opposé une «résistance armée» aux forces de sécurité, ont déclaré les autorités.