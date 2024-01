Taïwan: dernière ligne droite pour les élections présidentielle et législatives

« Taïwan doit se tourner vers le monde »

Des surprises possibles

Dimanche 7 janvier, les trois candidats organisaient tous leur grand meeting politique à Kaohsiung, la grande cité portuaire du sud du pays. Un « super dimanche », selon la presse taïwanaise et l'occasion pour les trois partis de marteler leurs différences.William Lai, du parti-démocrate progressiste au pouvoir a défendu l'union des forces démocratiques face aux menaces de la Chine : « Taïwan doit se tourner vers le monde », a-t-il déclaré. Hou Yu-ih, candidat du parti nationaliste chinois, le principal parti d'opposition, a de son côté vivement critiqué le parti en exercice qu'il qualifie de « camp indépendantiste ». Lui a réaffirmé son soutien au régime de la République de Chine, mais aussi au maintien de la peine de mort ou encore de l'énergie nucléaire. L'outsider Ko Wen-je a enfin appelé les électeurs à renverser la table et faire tomber les deux partis traditionnels pour « protéger Taïwan. »Mais les jeux pourraient être déjà faits. Et c'est ce que certains pensent. Dans les derniers sondages le candidat du parti au pouvoir, William Lai, conservait une avance de quelques points sur son principal adversaire du parti nationaliste chinois. Mais, depuis le 3 janvier, les sondages sont interdits à Taïwan. Certains analystes pensent qu'un vote tactique de l'opposition pourrait avoir lieu au dernier moment autour d'un des deux candidats venant de l'opposition.À Taïwan, le scrutin est à un tour et toutes les surprises sont encore possibles. Les yeux seront aussi rivés vers les élections législatives : déterminantes pour l'exercice du pouvoir du futur président. Le parti en exercice aura a priori beaucoup de mal à conserver sa majorité à l'Assemblée.