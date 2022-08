Taïwan: les exercices militaires chinois menacent la chaîne d'approvisionnement mondiale

Les exercices militaires se déroulent au niveau de routes commerciales parmi les plus importantes de la planète. Elles permettent surtout d’acheminer partout dans le monde les semi-conducteurs fabriqués dans les usines de l’Asie de l’Est, dont Taïwan est le plus gros producteur.



Selon Bloomberg, lors des 7 premiers mois de l’année, près de la moitié des porte-conteneurs de la flotte mondiale est passée par le détroit de Taïwan.



Par mesure de sécurité, l'administration chinoise de la sûreté maritime a « interdit » aux navires de pénétrer dans les zones concernées par les exercices. Leur contournement de l'île par l’Est provoquerait des retards, risquant de perturber les chaînes d’approvisionnement mondiales.



Une situation dont le transport maritime mondial se passerait bien suite aux problèmes logistiques causés par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine.



Tout dépend maintenant de savoir ce que compte faire Pékin à l’avenir. Si les manœuvres militaires terminent ce dimanche 7 août comme annoncé par les autorités chinoises, l’impact sur le transport maritime sera minime. L’option d’un blocus commercial de l’île est exclue par les analystes, car cela ferait tout aussi mal à l’économie chinoise.