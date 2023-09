Tamba : il enlève une fille de 12 ans et en fait son objet sexuel

Les faits remontent au mois de mars 2022, lorsque la mère de la victime et cette dernière sont venues à Rufisque depuis leur village de Thiewol, dans la région de Kolda, à la recherche de travail à Dakar. Cependant, leur vie a pris un virage tragique lorsque M. Diallo a été enlevée par Babacar Diaby, présenté comme un « sourga » un individu censé être possédé par des esprits surnaturels.



Le mis en cause l'a enlevée à Rufisque et l'a emmenée à Saré Modou, puis à Tambacounda. Suite à cela, la jeune victime a été soumise à des abus sexuels pendant 4 mois, sous la menace.



La mère de M. Diallo, inquiète de la disparition de sa fille, avait signalé l'enlèvement aux autorités locales. Le 19 juillet 2022, les éléments du commissariat central de Tambacounda ont pu retrouver la jeune fille, toutefois, son présumé kidnappeur la présentait comme son épouse.



Arrêté et place en détention, le diagnostic médical a confirmé une défloraison hyménale ancienne. Les parents de M. Diallo sont rapidement venus la chercher, tandis que Babacar Diaby a été déféré au parquet pour les délits « d'enlèvement, séquestration, violence sur une mineure et pédophilie ».



Lors de son procès devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Tambacounda, Diaby a nié les accusations portées contre lui. Cependant, la jeune victime a témoigné de son calvaire, décrivant comment elle avait été enlevée, violée et maltraitée pendant quatre longs mois.



Le parquet a requis une peine de 15 ans de réclusion criminelle à l'encontre de l'accusé. Il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à une amende ferme de 100 000 FCfa.