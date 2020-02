Tambacounda : le présumé meurtrier de Bineta Camara jugé le 20 mars

Le procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Tambacounda, à l'Est du Sénégal, Demba Traoré et le président dudit tribunal El hadji Boubou Ndiaye, ont pris toutes les dispositifs une bonne tenue de la session de la chambre criminelle.



Cinq (5) dossiers pour des affaires de meurtres, association de maltraiteurs, tentative de vol en réunion avec usage de véhicule, effraction, port et usages d’armes et de violence ayant entrainé la mort et des blessures, parricide, entres autres.

Parmi ces dossiers, celui du présumé meurtrier de Bineta Camara. Pape Alioune Fall, proche du père de la famille de la défunte est accusé de tentative de viol et meurtre. Une affaire qui avait été bien médiatisée en avril dernier.



Pape Alioune Fall, vigile des Camara savait qu’en l’absence du maitre de la maison, de sa femme, la jeune fille restait seule. Une fois devant la porte, il prend son téléphone et appelle Bineta. Ne se doutant de rien, sachant que l’homme a toujours été considéré comme un homme de confiance de son père, elle le laisse accéder à la maison.



C’est sur ces circonstances qu’il est accusé de l’avoir tuée, avant de faire comme si de rien n’était. Il sera trahi par le téléphone de la victime qu’il avait volé. Démasqué, il a été arrêté et placé sous mandat de dépôt après ses aveux circonstanciés.