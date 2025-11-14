Tambacounda : un ressortissant nigérien interpellé pour apologie du terrorisme

Un ressortissant nigérien de 26 ans a été interpellé par les éléments de la Direction régionale de la police de l'air et des frontières de Tambacounda, en poste à Guouloumou, dans la commune de Missirah. L'individu est suspecté d'apologie du terrorisme.



Le mis en cause, identifié comme étant boucher et gérant d'une dibiterie haoussa, est accusé d'avoir partagé sur WhatsApp des contenus de propagande liés aux récentes attaques survenues le 7 octobre dernier sur la route de Kaye, au Mali.



Les enquêteurs ont procédé à une exploitation minutieuse de son téléphone portable, confirmant ainsi les soupçons qui pesaient sur lui. Les éléments recueillis ont suffi à motiver son interpellation et sa mise en garde à vue dans le cadre de l'enquête en cours.



Les autorités sénégalaises renforcent la vigilance aux frontières dans cette zone stratégique, où transitent de nombreux voyageurs entre le Sénégal et le Mali. Cette interpellation s'inscrit dans le cadre des efforts continus de lutte contre la propagande terroriste dans la sous-région.