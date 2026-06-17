France : Décès d'Éric Roy, entraîneur du Stade Brestois

Le football français est en deuil, le Stade Brestois d'autant plus. Ce mercredi, la famille d'Éric Roy a annoncé le décès de l'entraîneur à l'âge de 58 ans. Au club depuis 2023, le technicien s'est éteint des suites d'un cancer du pancréas. Sa famille a écrit un message poignant sur les réseaux sociaux.



"Nous avons la très grande tristesse de vous annoncer le décès de notre papa et mari, Éric Roy. Depuis trois ans et demi, Papa se battait contre un cancer du pancréas. Pendant tout ce temps, il a continué à vivre avec une force qui nous impressionne encore, porté par l'amour de sa famille, par le football, par son travail et par cette passion qui ne l'a jamais quitté. Ce qu'il a accompli ces dernières années restera pour nous exceptionnel. Traverser cette épreuve tout en accompagnant un club, une équipe, une histoire aussi forte, dit beaucoup de l'homme qu'il était. Papa était profondément bienveillant, tendre, droit et honnête. Il savait encourager, transmettre, pousser les autres à se dépasser, à devenir la meilleure version d'eux mêmes. Il avait cette exigence, cette justesse et cette humanité", a écrit sa famille.



Avec Éric Roy à sa tête, le Stade Brestois a vécu la période la plus forte de son histoire. Arrivé sur le banc fin janvier 2023 alors que le club luttait pour son maintien en Ligue 1, il avait réussi à sauver l'équipe avant de réaliser l'impensable lors de la saison 2023-2024.



Brest avait terminé à une historique troisième place du championnat, décrochant pour la première fois une qualification directe pour la Ligue des champions. Un exploit qui avait aussi valu à Éric Roy le trophée d'entraîneur de l'année aux Trophées UNFP 2024.



Lors de la saison suivante, les Bretons étaient sortis de la phase de ligue avant d'être éliminés en barrages par le PSG, futur champion d'Europe.