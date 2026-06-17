Mondial 2026 : la RD Congo arrache le nul face au Portugal pour son entrée en lice (1-1)

La RD Congo n'a pas déçu pour ses débuts dans ce Mondial 2026. Face au Portugal, les « Léopards » ont ramené un point précieux (1-1), ce mercredi à Houston, grâce à une prestation pleine de caractère.
Pourtant, l'entrée en matière des Congolais avait été difficile.
Dès la 6e minute, Joao Neves ouvrait le score pour la sélection portugaise, plongeant les « Léopards » dans une situation délicate. Mais la bande à Yoane Wissa n'a pas cédé à la panique. Avant la mi-temps, l'attaquant congolais a inscrit le but de l'égalisation, un moment historique pour son pays, qui signe ainsi son premier point dans cette compétition.
Solides défensivement et dangereux en contre-attaque, les Congolais ont fait preuve d'une belle résilience face à une équipe portugaise pourtant réputée pour sa maîtrise technique. Ce résultat encourageant leur permet d'aborder la suite de la compétition avec confiance.
Les « Léopards » se tournent désormais vers leur deuxième rendez-vous, prévu le 24 juin prochain à 2h00 GMT, face à la Colombie. L'objectif est clair : décrocher une première victoire dans ce Mondial.
De son côté, le Portugal affrontera l'Ouzbékistan le 23 juin à 17h00 GMT, dans l'obligation de réagir après ce résultat décevant.
Pourtant, l'entrée en matière des Congolais avait été difficile.
Dès la 6e minute, Joao Neves ouvrait le score pour la sélection portugaise, plongeant les « Léopards » dans une situation délicate. Mais la bande à Yoane Wissa n'a pas cédé à la panique. Avant la mi-temps, l'attaquant congolais a inscrit le but de l'égalisation, un moment historique pour son pays, qui signe ainsi son premier point dans cette compétition.
Solides défensivement et dangereux en contre-attaque, les Congolais ont fait preuve d'une belle résilience face à une équipe portugaise pourtant réputée pour sa maîtrise technique. Ce résultat encourageant leur permet d'aborder la suite de la compétition avec confiance.
Les « Léopards » se tournent désormais vers leur deuxième rendez-vous, prévu le 24 juin prochain à 2h00 GMT, face à la Colombie. L'objectif est clair : décrocher une première victoire dans ce Mondial.
De son côté, le Portugal affrontera l'Ouzbékistan le 23 juin à 17h00 GMT, dans l'obligation de réagir après ce résultat décevant.
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