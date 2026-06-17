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Mondial 2026 : la RD Congo arrache le nul face au Portugal pour son entrée en lice (1-1)



Mondial 2026 : la RD Congo arrache le nul face au Portugal pour son entrée en lice (1-1)
La RD Congo n'a pas déçu pour ses débuts dans ce Mondial 2026. Face au Portugal, les « Léopards » ont ramené un point précieux (1-1), ce mercredi à Houston, grâce à une prestation pleine de caractère.
Pourtant, l'entrée en matière des Congolais avait été difficile.

Dès la 6e minute, Joao Neves ouvrait le score pour la sélection portugaise, plongeant les « Léopards » dans une situation délicate. Mais la bande à Yoane Wissa n'a pas cédé à la panique. Avant la mi-temps, l'attaquant congolais a inscrit le but de l'égalisation, un moment historique pour son pays, qui signe ainsi son premier point dans cette compétition.

Solides défensivement et dangereux en contre-attaque, les Congolais ont fait preuve d'une belle résilience face à une équipe portugaise pourtant réputée pour sa maîtrise technique. Ce résultat encourageant leur permet d'aborder la suite de la compétition avec confiance.

Les « Léopards » se tournent désormais vers leur deuxième rendez-vous, prévu le 24 juin prochain à 2h00 GMT, face à la Colombie. L'objectif est clair : décrocher une première victoire dans ce Mondial.

De son côté, le Portugal affrontera l'Ouzbékistan le 23 juin à 17h00 GMT, dans l'obligation de réagir après ce résultat décevant.
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Moussa Ndongo

Mercredi 17 Juin 2026 - 21:24


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