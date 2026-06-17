Mondial 2026 : la RD Congo arrache le nul face au Portugal pour son entrée en lice (1-1)

La RD Congo n'a pas déçu pour ses débuts dans ce Mondial 2026. Face au Portugal, les « Léopards » ont ramené un point précieux (1-1), ce mercredi à Houston, grâce à une prestation pleine de caractère.

Pourtant, l'entrée en matière des Congolais avait été difficile.



Dès la 6e minute, Joao Neves ouvrait le score pour la sélection portugaise, plongeant les « Léopards » dans une situation délicate. Mais la bande à Yoane Wissa n'a pas cédé à la panique. Avant la mi-temps, l'attaquant congolais a inscrit le but de l'égalisation, un moment historique pour son pays, qui signe ainsi son premier point dans cette compétition.



Solides défensivement et dangereux en contre-attaque, les Congolais ont fait preuve d'une belle résilience face à une équipe portugaise pourtant réputée pour sa maîtrise technique. Ce résultat encourageant leur permet d'aborder la suite de la compétition avec confiance.



Les « Léopards » se tournent désormais vers leur deuxième rendez-vous, prévu le 24 juin prochain à 2h00 GMT, face à la Colombie. L'objectif est clair : décrocher une première victoire dans ce Mondial.



De son côté, le Portugal affrontera l'Ouzbékistan le 23 juin à 17h00 GMT, dans l'obligation de réagir après ce résultat décevant.