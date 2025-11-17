Tanaf : une journée de consultations gratuites pour recenser les besoins en matériel des personnes handicapées

La commune de Tanaf, dans le département de Goudomp (sud), a accueilli le week-end une journée de consultations gratuites spécialement dédiée aux personnes vivant avec un handicap. Une initiative portée par l’Initiative Solidaire des Actions de Développement (ISAD), qui entend mieux identifier les besoins en matériel orthopédique de cette frange vulnérable de la population.



Selon Sarany Diatta, coordonnateur de l’ISAD, cette activité vise avant tout à « déterminer précisément les équipements nécessaires pour améliorer la mobilité des bénéficiaires ». Un besoin crucial, au regard du manque de moyens roulants, de béquilles et d’autres matériels orthopédiques régulièrement exprimé par les personnes handicapées de la zone.



Appuyée par les partenaires suisses de l’organisation, cette journée humanitaire vient répondre à des attentes pressantes. Les consultations réalisées permettront d’établir une liste détaillée des équipements nécessaires pour chaque bénéficiaire.



À la suite de cette phase d’évaluation, ISAD prévoit de passer commande auprès de ses fournisseurs et d’effectuer les premières livraisons d’ici la fin de l’année, a annoncé M. Diatta. L’organisation ambitionne par ailleurs d’étendre ces actions à d’autres localités de la Casamance afin de renforcer l’inclusion sociale et l’autonomie des personnes handicapées.



Une initiative saluée par les habitants de Tanaf, qui voient en cette démarche un geste fort en faveur de la solidarité.