Tanor Dieng aura droit aux honneurs funèbres militaires à l'Aéroport international de Diass

La dépouille du défunt secrétaire général du parti socialiste et président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), Ousmane Tanor Dieng est attendue ce mercredi à 15h ( GMT), à l'aéroport international de Blaise Diagne de Diass, à Dakar. Des honneurs funèbres militaires et hommage lui seront rendus en présence du chef de l'État, Macky Sall.





Le président Sall a informé qu'il va accueillir la dépouille de Tanor Dieng, en compagnie de toutes les autorités républicaines et autres dignitaires du Sénégal pour saluer une ultime fois, Ousmane Tanor Dieng pour services rendus à son pays. C'est dire que c'est toute la République qui sera au rendez-vous mercredi après midi.





Ousmane Tanor Dieng sera exceptionnellement accompagné à sa dernière demeure par le président Macky Sall, avec à ses côtés les hautes personnalités du Sénégal. Ce grand commis de l'État reposera à Nguéniène, son village natal dans la région de Thiès, aux côtés de son père.