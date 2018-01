«Tant que je serai président de la République, force restera à la loi » : Macky Sall

Le chef de l’Etat se montre déterminé quant à son désir d’aller jusqu’au bout de la traque des assassin des 14 personnes le 6 janvier dernier, dans la forêt casamançaise. En effet, dans un entretien accordé à RSI, Macky Sall a martelé qu’il n’accordera aucun répit à ceux qui transgresseront la loi.



«Les événements de Bofa ont été douloureux, inacceptables et qu’on n’acceptera pas. Tant que je serai président de la République, force restera à la loi sur l’ensemble du territoire national », a-t-il indiqué.



Selon lui, l’appartenance des assassins n’aura aucun impact sur sa décision d’aller au bout de cette traque : «Je suis ouvert au dialogue, j’ai tendu ma main à nos frères du Mfdc. Mais, c’est comme à Dakar ou Pikine, quand il y a une tuerie, on va traquer les assassins, qui qu’ils soient».



Revenant sur l’interdiction de la coupe du bois, il déclare qu’il n’y aura pas non plus d’exception concernant ceux qui transgresseront la loi car, ils seront punis conformément au «Code forestier et au Code pénal».