Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Taxawu Senegaal annonce un point de presse ce jeudi



Taxawu Senegaal annonce un point de presse ce jeudi

La plateforme Taxawu Senegaal organise un point de presse le jeudi 28 septembre 2025 à 16 heures, à son siège situé aux Deux Voies Sacré-Cœur, à Dakar.
 

La rencontre pourrait porter sur l’actualité politique après le remplacement de Barthélémy Dias à la tête de la mairie de Dakar par Abass Fall. 

Autres articles

Ndeye Fatou Touré

Mercredi 27 Août 2025 - 22:24


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter