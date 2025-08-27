Taxawu Senegaal annonce un point de presse ce jeudi

La plateforme Taxawu Senegaal organise un point de presse le jeudi 28 septembre 2025 à 16 heures, à son siège situé aux Deux Voies Sacré-Cœur, à Dakar.
La rencontre pourrait porter sur l’actualité politique après le remplacement de Barthélémy Dias à la tête de la mairie de Dakar par Abass Fall.
