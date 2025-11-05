Taxe de 20% sur les gains des parieurs : la colère gronde à Kolda

L’application de la nouvelle taxe de 20% sur les gains des parieurs continue de susciter de vives réactions à Kolda (sud). Jugée « injuste et pénalisante », cette mesure instaurée par l’État pour renforcer la contribution citoyenne au développement national ne passe pas auprès de certains amateurs de paris sportifs de la capitale du Fouladou.



En première ligne de cette contestation, le président des parieurs de Kolda, Oury Diallo, n’a pas mâché ses mots. Dès l’entrée en vigueur de la loi, il a exprimé son désaccord et alerté sur ses répercussions. « Nous, parieurs de Kolda, trouvons cette taxe excessive. 20% défalqués d’un gain, c’est vraiment coûteux», a-t-il fulminé.



Selon lui, la mesure telle qu’elle est conçue met les petits parieurs sur le même pied d’égalité que ceux qui engrangent de gros bénéfices, ce qui constitue pour lui une "injustice fiscale". Oury Diallo plaide ainsi pour une taxation progressive, tenant compte des montants remportés.



« Nous invitons l’État à opter pour des barèmes selon les gains. Les gros montants peuvent être ponctionnés de 20%, mais les gains inférieurs devraient être taxés en deçà. 20% pour tous les gains, ça n’arrange pas les parieurs », a-t-il souligné.



Pour rappel, cette taxe s’inscrit dans le cadre des réformes engagées par l’État afin d' encourager une participation citoyenne au financement du développement national.



