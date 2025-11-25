Taxes : les vendeurs de café de Dakar sommés de payer 18.000Fcfa tous les 6 mois

Les vendeurs de café de Dakar se disent pris au dépourvu par l'introduction d'une nouvelle exigence financière. L'information, bien que non confirmée officiellement, émane des travailleurs eux-mêmes et porte sur une taxe d'hygiène de 18 000 francs CFA par semestre (6mois).
Les faits remontent à cette semaine, lorsque les services d'hygiène ont effectué une visite chez plusieurs vendeurs de café, notamment dans le quartier de Yoff. Selon les témoignages concordants des commerçants, rapporte « Les Echos », les agents leur auraient désormais demandé de s'acquitter de cette somme tous les six mois.
Cette annonce a provoqué la stupéfaction au sein du secteur informel, qui est déjà assujetti à une contribution municipale mensuelle de 8 000 francs CFA.
Un des vendeurs qui s’est confié au quotidien d’information a exprimé son désarroi. « C'est bizarre ce qui se passe dans ce pays. Nous n'avons jamais payé cette somme. » De nombreux professionnels dénoncent un manque flagrant d'explications et affirment ne pas comprendre l'origine ni la base légale de cette nouvelle demande.
Les faits remontent à cette semaine, lorsque les services d'hygiène ont effectué une visite chez plusieurs vendeurs de café, notamment dans le quartier de Yoff. Selon les témoignages concordants des commerçants, rapporte « Les Echos », les agents leur auraient désormais demandé de s'acquitter de cette somme tous les six mois.
Cette annonce a provoqué la stupéfaction au sein du secteur informel, qui est déjà assujetti à une contribution municipale mensuelle de 8 000 francs CFA.
Un des vendeurs qui s’est confié au quotidien d’information a exprimé son désarroi. « C'est bizarre ce qui se passe dans ce pays. Nous n'avons jamais payé cette somme. » De nombreux professionnels dénoncent un manque flagrant d'explications et affirment ne pas comprendre l'origine ni la base légale de cette nouvelle demande.
Autres articles
-
Extradition de Madiambal Diagne vers le Sénégal : l'audience renvoyée au 3 février
-
Scène surréaliste : un enfant accroché à l’arrière d’un camion sur plusieurs kilomètres (Vidéo)
-
Le Sénégal échange avec huit pays africains sur les droits de l’enfant au Maroc
-
Drame en mer : un mort et sept (7) blessés après une collision entre deux pirogues sénégalaises
-
Youssou Ndour reçoit le Grand Prix Sacem 2025