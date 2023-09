Taylor Swift accumule les trophées aux VMAs, Shakira récompensée pour l'ensemble de sa carrière

Taylor Swift et Shakira ont illuminé le millésime 2023 des MTV Video Music Awards, qui se tenaient mardi soir dans le New Jersey, près de New York. Mais elles ne sont pas les seules à être rentrées chez elles avec la précieuse statuette en forme d’astronaute. Voici le palmarès de la soirée.

7sur7

