Tchad: «On ne peut même pas parler de démocratie»

Ce 1er décembre marque les trente ans de la chute de l'ancien président tchadien Hissène Habré. L'avocate tchadienne Jacqueline Moudéina, a défendu les victimes de l'ancien président et revient sur le parcours du Tchad pendant les trente ans de règne d'Idriss Déby Itno. Un anniversaire marqué par des tensions sur le plan politique. Depuis quelques semaines, les domiciles des opposants et sièges de leurs partis sont encerclés par la police qui redoute l'organisation des manifestions. Pour elle, la situation de la démocratie et des droits de l'homme est en net recul.