Tchad: des pas significatifs vers la paix dans la zone aurifère de Miski

Les choses sont allés très vite. Le gouvernement tchadien a retiré ses troupes et a levé le blocus militaire autour de Miski, dès le début des négociations il y a une semaine.



Puis les signes de décrispation se sont multipliés au fil des discussions : d'abord, la libération de trois combattants de Miski qui étaient aux mains du régime ; puis, et surtout, le président Idriss Deby a signé en début de semaine un décret qui réhabilite trois chefs de cantons limogés il y a bientôt une année. Une décision qui avait précipité la crise entre Ndjamena et le Comité d'auto-défense de Miski.



Côté gouvernement, l'on se veut beaucoup plus discret, même si le ministre de la Communication et porte-parole reconnaît que « les négociations se poursuivent à Miski depuis hier ». « Nous sommes optimistes, il y a plein d'espoir par rapport aux avancées déjà obtenues », précise Oumar Yaya Hissein.



Reste deux gros morceaux à négocier selon le Comité d'autodéfense : l'annulation de l'ordonnance sur le découpage territorial qui a rattaché à la province du Borkou la sous-préfecture de Yebbi-Bou, qui appartenait jusque-là au Tibesti, ce qui avait mis le feu aux poudres en 2018.



Il y a enfin la question de l'exploitation de l'or qui a été découvert à Miski. Le Comité d'autodéfense veut un cadre légal qui permette de préserver les intérêts des communautés locales, tout en se disant ouvert à un compromis.