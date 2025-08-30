Tchad: deux mois après son début, l'épidémie de choléra s'empire dans les camps de réfugiés de l'Est

Depuis le début de la guerre au Soudan, le Tchad fait face à un afflux de réfugiés sans précédent. Depuis avril 2023, près de 850 000 personnes ont traversé la frontière soudanaise en direction des camps de réfugiés de l’est du Tchad. Ces civils, principalement des femmes et des enfants, fuient la guerre et la famine mais aussi le choléra qui sévit au Soudan et traverse ses frontières. Il y a deux mois de cela, une épidémie de choléra avait été déclaré dans des camps de réfugiés de l'est du pays.

RFI

