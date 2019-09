Tchad: éboulement meurtrier d’une mine d’or à la frontière libyenne

Les faits se sont passés dans la nuit de lundi à mardi mais on ne l'a appris que mercredi en raison de l'enclavement de cette région sous état d'urgence depuis le mois d'août.



C’est le site internet Toubou média, très branché sur le Tibesti, qui a donné l’alerte dès mardi en postant une vidéo dans laquelle on aperçoit des hommes envoyant des câbles au fond d’une dépression pour faire remonter ce qui ressemble à des cadavres.



C’est mardi en fin de soirée, et surtout ce mercredi, que les premières confirmations ont été données par des sources sécuritaires. L’éboulement a eu lieu entre le point 35 et la localité de Solo Solo, dans le secteur de Kouri Bougoudi à la frontière tchado-libyenne.



Le premier bilan fait état de plus de trente corps repêchés, mais il pourrait s’alourdir. Car à l’appel mené dans les campements de mineurs, une soixantaine de personnes environ n’ont pas répondu présentes.



La région aurifère du Tibesti, placée sous état d’urgence depuis le mois d’août, est une zone de non-droit où cohabitent des trafiquants, mouvements rebelles et orpailleurs.