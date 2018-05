Tchad: formation d'un nouveau gouvernement

24 ministres deux ministres d'Etat et 4 secrétaires d'Etat composent ce premier gouvernement de la IVème république.



Les titulaires des ministères de la Défense et de la Sécurité ainsi que celui des Affaires étrangères conservent leur poste.



Dix anciennes personnalités dont des caciques quittent le gouvernement.



Parmi elles, figurent le ministre des Infrastructures, celui des Finances et celui du Pétrole.



9 postes ont été accordés aux femmes afin dit-on de favoriser leur présence en politique.



Les nouveaux membres du gouvernement tchadien prêteront serment devant le président Idriss Deby .



La Constitution, adoptée par les députés, renforce les pouvoirs du président tchadien avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral, sans Premier ministre ni vice-président.



Les députés de l'opposition ont boycotté la session. Idriss Deby dirige le Tchad depuis 1990