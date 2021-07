Tchad : les sujets évoqués lors de la rencontre Macron-Déby à Paris

Sur les avancées de la transition politique au Tchad, les présidents soulignent la nécessité de tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d'une transition « inclusive, apaisée et réussie » ceci dans le cadre souhaité par l'Union africaine. Pour mener à bien cet objectif, la France annonce une nouvelle aide budgétaire. Mahamat Idriss Déby avait fait savoir que sans un soutien de la communauté internationale le délai maximum de 18 mois pour la transition ne pourrait être respecté.



Deuxièmement : le contexte sécuritaire dans la région du Sahel. La France a « précisé les objectifs de la transformation du dispositif militaire français au Sahel », note le communiqué, sans donner plus de détails. Emmanuel Macron salue le maintien par le Tchad de « ses engagements internationaux en particulier dans le cadre du G5 Sahel ». Les deux présidents soulignent la nécessité de doter la force conjointe du G5 Sahel d'un financement pérenne et le passage de cette force sous chapitre 7 des Nations Unies.



La pandémie du Covid-19, l’attaque de Sourou à la frontière centrafricaine - condamnée par le président Macron - et l’encadrement du départ des mercenaires de Libye ont aussi été abordés.