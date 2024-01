Tchad: quel programme le Premier ministre Succès Masra va-t-il présenter pour la suite de la transition?

Le chef du gouvernement de transition va présenter ce mercredi devant le Conseil national de transition qui tient lieu de Parlement, son programme de gouvernement pour le reste de la période de transition, conformément à l'article 101 de la nouvelle Constitution du pays, qui prévoit à la fin de la séance le vote d'une motion de confiance.



Selon son entourage, le programme au-delà des neuf mois qui lui restent avant la fin de la transition. Succès Masra va pour cela « dessiner les bases de la Ve république », qui a débuté fin 2023 avec la promulgation de la nouvelle Constitution du Tchad, « en esquissant la vision de son gouvernement pour une refondation du pays sur les cinq prochaines années », selon un de ses conseillers en communication.



Et pour le présent, l'action du gouvernement Masra aura deux axes principaux, toujours selon ses proches.



Sa première priorité, une sortie ordonnée de la période de transition qui passe par l'« organisation dans les délais » « des meilleures élections de l'histoire du Tchad », selon ses propres termes. Il va falloir pour cela mettre les bouchées doubles, car « le temps qui reste est très limité et les tâches immenses », préviennent plusieurs politologues.



Mais le Tchad fait face en même temps à de nombreux défis sociaux-économiques : électricité, emplois, santé, cherté de la vie ou encore lutte contre la corruption... C'est « un gouvernement de mission » qui va lancer des actions concrètes pour faire face à tous ces défis, en commençant par l'école qu'il a réussi à sortir de plus de deux mois de grève, a détaillé un de ses conseillers.



La séance va se clôturer sur le vote d'une motion de confiance, après un débat parlementaire qui risque de durer plusieurs heures.